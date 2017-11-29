Братья Миранчуки "завербовали" Урганта

Полузащитники "Локомотива" и сборной России Антон и Алексей Миранчуки подарили известному шоумену и актеру Ивану Урганту футболку клуба. Отметим, что футболисты побывали в гостях у телеведущего в программе "Вечерний Ургант".
Сегодня стало известно, что Ургант будет ведущим шоу финальной жеребьевки чемпионата мира-2018.
- Леша и Антон вербанули в армию наших болельщиков Ивана Урганта. Федеральный уровень! - написал на своей странице в Инстаграме президент "Локомотива" Илья Геркус.
Напомним, что в жеребьевке примут участие Никита Симонян, Диего Марадона, Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу и Диего Форлан. Ранее стало известно, что ведущими мероприятия будут бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и телеведущая Мария Командная. Церемония пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца в 18.00 по московскому времени.
- Локомотив М (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Диего Марадона
- Диего Форлан
- Лоран Блан
- Сборная Англии (футбол)
- Гари Линекер
- Никита Симонян
- Фабио Каннаваро
- Алексей Миранчук
- Антон Миранчук
- Илья Геркус
- Кафу