Братья Миранчуки "завербовали" Урганта

Полузащитники "Локомотива" и сборной России Антон и Алексей Миранчуки подарили известному шоумену и актеру Ивану Урганту футболку клуба. Отметим, что футболисты побывали в гостях у телеведущего в программе "Вечерний Ургант".

Сегодня стало известно, что Ургант будет ведущим шоу финальной жеребьевки чемпионата мира-2018.

- Леша и Антон вербанули в армию наших болельщиков Ивана Урганта. Федеральный уровень! - написал на своей странице в Инстаграме президент "Локомотива" Илья Геркус.

Напомним, что в жеребьевке примут участие Никита Симонян, Диего Марадона, Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу и Диего Форлан. Ранее стало известно, что ведущими мероприятия будут бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и телеведущая Мария Командная. Церемония пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца в 18.00 по московскому времени.