Братья Миранчуки: "На ЧМ-2018 сборная России хотела реабилитироваться перед болельщиками и всей страной"

Полузащитники "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук и Антон Миранчук рассказали, чем им запомнился чемпионат мира-2018, где национальная команда дошла до четвертьфинала.



Антон в ЧМ-2018 участия не принимал, Алексей провел 60 минут в игре группового этапа с Уругваем (0:3).

- Знаем, что до чемпионата мира атмосфера вокруг сборной была не самая благоприятная, - начали Миранчуки. - Но мы старались от этого абстрагироваться, да и тренер вселял в нас уверенность. Вся команда понимала, что ей предстоит большое дело. Мы хотели реабилитироваться перед болельщиками и всей страной.

Матч-открытие – это фантастические эмоции. Наверное, их можно сравнить с победой над испанцами, когда мы не спали всю ночь – это как выиграть чемпионат России!

Поражение от Хорватии в четвертьфинале очень обидное. Мы бились, сравняли счет в дополнительное время, но проиграли по пенальти. Полуфинал был так близко...

Поддержка болельщиков и атмосфера на каждом стадионе очень помогала. Мы в полной мере чувствовали, что играем дома! Что тут все за нас! Видели у знакомых в социальных сетях видео с Никольской - люди там отрывались до утра. Здорово, что футбол так объединяет людей, что народ умеет тусить и что все это из-за нашей сборной.

Стадионы – очень крутые. Перед матчем с Хорватией общались с Чарли (Ведран Чорлука – Прим. "СЭ"), он рассказывал про сумасшедший стадион в Калининграде. Еще хвалят стадион в Нижнем Новгороде – это мы проверим совсем скоро в матче за Суперкубок.

Надеемся, что наши болельщики создадут атмосферу не хуже, чем на чемпионате мира!