15:08 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Брат: "Мариу Фернандес говорит, что переезд в Россию - это его лучшее решение. Он нашел свое место в мире"

Мариу ФЕРНАНДЕС. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Мариу ФЕРНАНДЕС. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Жо Фернандес, брат защитника ЦСКА и сборной России Мариу Фернандеса, рассказал о жизни своего брата.

- Россия изменила его жизнь, - цитирует Bleacher Report Жо Фернандеса. - Я разговариваю с ним каждый день, он говорит, что очень счастлив, и что переезд в Россию - это его лучшее решение.

Российские люди относятся к нему очень хорошо, они открыли ему двери и позволили стать одним из них. Он говорит, что нашел свое место в мире.

По правде говоря, наша семья никогда не ожидала, что Фернандес будет играть за Россию. Но что я могу на это сказать? Его тяжелая работа окупилась.

Он самостоятельно тренируется, поддерживают форму дома. Ведет себя как профессионал. Он повзрослел и стал другим человеком. 

Напомним, бразилец Фернандес получил российское гражданство 13 июля 2016 года. 

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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