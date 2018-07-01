Брат: "Мариу Фернандес говорит, что переезд в Россию - это его лучшее решение. Он нашел свое место в мире"

Жо Фернандес, брат защитника ЦСКА и сборной России Мариу Фернандеса, рассказал о жизни своего брата.

- Россия изменила его жизнь, - цитирует Bleacher Report Жо Фернандеса. - Я разговариваю с ним каждый день, он говорит, что очень счастлив, и что переезд в Россию - это его лучшее решение.



Российские люди относятся к нему очень хорошо, они открыли ему двери и позволили стать одним из них. Он говорит, что нашел свое место в мире.



По правде говоря, наша семья никогда не ожидала, что Фернандес будет играть за Россию. Но что я могу на это сказать? Его тяжелая работа окупилась.



Он самостоятельно тренируется, поддерживают форму дома. Ведет себя как профессионал. Он повзрослел и стал другим человеком.



Напомним, бразилец Фернандес получил российское гражданство 13 июля 2016 года.

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