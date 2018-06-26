Брат Фарфана: "Джефферсон находился в коме около 25-30 минут"

Брат нападающего сборной Перу Джефферсона Фарфана Джанкарло рассказал, что форвард находился без сознания около получаса после того, как столкнулся с партнером по команде на тренировке.

23 июня, готовясь к игре чемпионата мира против Австралии, Фарфан столкнулся с партнером и потерял сознания. После экстренной госпитализации врачи диагностировали у перуанца сотрясение мозга.

- Диагноз, который изначально ему поставил врач в России, это то, что Джефферсон был в коме и что можно ожидать чего угодно, - цитирует El Bocon Джанкарло. - Он находился без сознания около 25-30 минут и начал реагировать только в больнице..

Позже сам Фарфан заявил, что чувствует себя хорошо и его жизни ничто не угрожает.