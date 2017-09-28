Бранислав Иванович: "Россия - лучшее место, где мог бы пройти чемпионат мира"

Защитник сборной Сербии и "Зенита" Бранислав Иванович назвал Россию своей второй родиной. По его словам, это лучшее место, где мог бы пройти чемпионат мира.

- Для меня это просто лучшее место, где мог бы пройти чемпионат мира, - цитирует Ивановича официальный сайт ФИФА. - Понятно, что Сербии трудно его принять, а Россия – моя вторая родина, и моя мотивация запредельна. Повторюсь: еще не все решено, но мы очень хотим порадовать Сербию и сыграть в России в 2018 году.

Мы в выгодном положении, но пока еще никуда не вышли. Надо набрать три очка в двух матчах, чтобы не зависеть от других. У нас единая команда, отличная атмосфера в коллективе, и это дает результаты. Но концентрацию терять нельзя. Последние два тура важны для всех претендентов, и набирать очки будет трудно.