Бранислав Иванович: "Дзюба вряд ли будет лишним на ЧМ-2018, особенно учитывая травму Кокорина"

Защитник "Зенита" и сборной Сербии Бранислав Иванович в интервью RT выразил мнение, что нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба был бы полезен России на чемпионате мира. По его словам, сейчас форвард находится в хорошем состоянии.

– А что вы думаете насчет Артема Дзюбы? Он заслужил место в сборной России?

– Это не ко мне вопрос, а к главному тренеру. У вас есть хорошие специалисты, которые следят за каждым футболистом в отдельности. Но да, я считаю, что у Артема есть все необходимые качества для игры в сборной, однако он должен демонстрировать их как во время тренировок, так и в официальных матчах. В нынешнем состоянии он вряд ли будет лишним. К тому же у вас серьезные проблемы в передней линии из-за травмы Александра Кокорина. Тем не менее не стоит паниковать: у сборной России есть другие футболисты, знающий и думающий тренер, вы играете при своих болельщиках – все сложится, несмотря на трудности.