Уличная атлетика при поддержке Datsun
16:39 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Бойцы Росгвардии обеспечивают безопасность тура кубка мира по футболу


Бойцы Росгвардии совместно с другими сотрудниками правоохранительных органов обеспечивают безопасность тура кубка мира по футболу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Маршрут трофея стартовал 9 сентября в Москве. Он включает в себя 25 городов России, а также более 50 стран мира. 

"Войска национальной гвардии Российской Федерации принимают участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в местах показа футбольного трофея", - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4566010

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий