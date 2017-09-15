Бойцы Росгвардии обеспечивают безопасность тура кубка мира по футболу

Бойцы Росгвардии совместно с другими сотрудниками правоохранительных органов обеспечивают безопасность тура кубка мира по футболу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Маршрут трофея стартовал 9 сентября в Москве. Он включает в себя 25 городов России, а также более 50 стран мира.

"Войска национальной гвардии Российской Федерации принимают участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в местах показа футбольного трофея", - сообщили в пресс-службе Росгвардии.