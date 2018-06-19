Боярский спрогнозировал исход матча Россия – Египет

Актер театра и кино Михаил Боярский рассказал о том, чего ему не хватило в игре сборной России в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0). Также артист поделился ожиданиями от игры против Египта.

– Я не берусь судить профессионально, что касается меня как болельщика, то мне всего хватило вполне. Еще пяти голов не хватило – 10:0 было бы лучше, – цитирует RT Боярского.

Что касается матча с Египтом, я полагаю, что наша команда выиграет... Трудно сказать, с каким счётом, но я хотел бы, чтобы было 3:1.

Матч Россия – Египет состоится сегодня, 19 июня. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21.00 по московскому времени.

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)



Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ