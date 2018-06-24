Боярский объяснил, почему не пошел на "Алые паруса"

Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился с "СЭ" мнением о знаменитом празднике выпускников "Алые паруса", который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге. В этом году вместе с жителями и гостями города на нем присутствовали болельщики, приехавшие в Россию на чемпионат мира.

- Я не хожу на такие мероприятия. Для меня футбол является основным. Выбираюсь на стадион, когда есть возможность, а просто так стоять в толпе - этого терпеть не могу, - сказал Боярский. (Игорь НОВИКОВ)

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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