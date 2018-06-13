Боярский – о песне Слепакова и ответе Кадырова: "У нас свобода слова, пусть делают, что хотят"

Народный артист России Михаил Боярский выразил свое мнение о песне Семена Слепакова о чемпионате мира, в который шоумен в шутку предложил сделать главу Чеченской республики Рамзана Кадырова главным тренером сборной России.

Напомним, Кадыров на своей странице в "ВКонтакте" ответилартисту, записавшему юмористический ролик, в котором предложил назначить чиновника главным тренером сборной России. Он отметил, что песня экс-капитана команды КВН "Сборная Пятигорска" ему понравилась.

– Я такие композиции не записываю и не сочиняю, – заметил Боярский. – У нас свобода слова, пускай делают то, что хотят. Просто сам не согласен с посылами песни, вот и все. (Арман МКРТЧЯН)

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