Босния и Герцеговина с Шуньичем победила Корею

Сборная Боснии и Герцеговины победила Корею в товарищеском матче. В составе балканцев хет-трик оформил хавбек Эдин Вишча. 90 минут на поле провел защиник "Динамо" Тони Шуньич.

Корея вышла в финальную стадию чемпионата мира-2018, где сыграет со Швецией (18 июня, Нижний Новгород), Мексикой (24 июня, Ростов-на-Дону) и Германией (27 июня, Казань).

Товарищеский матч

Корея - Босния и Герцеговина - 1:3 (1:2)

Голы: Вишча, 28 (0:1). Ли Джэ Сон, 30 (1:1). Вишча, 45+1 (1:2). Вишча, 79 (1:3).

Корея: Ким Сын Гю, Ким Мин У, Ли Ен, Юн Ен Сон (Чон Сын Хен, 75), О Бан Сок (Квон Ген Вон, 46), Ку Джа Чхоль (Чу Се Джон, 75), Ки Сон Ен (Ким Син Ук, 87), Ли Джэ Сон (Ли Сын У, 80), Чон У Ен, Сон Хын Мин, Хван Хи Чхан (Мун Сон Мин, 80).

Босния и Герцеговина: Шехич, Зуканович, Шуньич, Тодорович (Бичакчич, 74), Чивич, Пьянич (Сарич, 57), Бешич, Вишча (Милошевич, 82), Дульевич (Закарич, 67), Цимирот (Лончар, 85), Джеко (Байич, 60).

Предупреждения: Шуньич, 17. Чон У Ен, 56. Сарич, 58.

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