Бородюк назвал фаворитов чемпионата мира

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк в эфире онлайн-проекта "СЭ" "Чемпионат мира-2018" высказал мнение о фаворитах чемпионата мира.

– Бразилия входит в топ-3 ваших фаворитов ЧМ-2018?

– Да. По составу, ментальности. Тем более, провальный домашний чемпионат мира играет свою роль. Бразильцы хотят реабилитироваться. Все говорят о французах, но они чем хороши – забивают один мяч, потом сушат игру и давят своим атлетизмом. Эта концепция дает плоды. Прибавили очень хорошо англичане. Бельгия на данный момент показывает хороший футбол. Те же хорваты играют прилично.​

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