Борис Игнатьев: "Вполне вероятно, что именно победитель полуфинала Франция – Бельгия станет чемпионом мира"

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев перед матчем 1/2 финала чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Бельгии​ отметил, что победитель встречи может стать победителем турнира. По его мнению, обе команды достойны победы.

– Вполне вероятно, что именно победитель полуфинала Франция – Бельгия станет в итоге и чемпионом мира, – цитируют "Известия" Игнатьева. – В любом случае триумфатор этой пары точно будет фаворитом в финале. Бельгийцы и французы показывают яркий футбол на этом турнире, обе команды обладают очень сильным подбором игроков, и обе достойны победы на мундиале.

Франция – Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское)

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