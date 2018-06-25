Борис Игнатьев: "В матче Россия - Уругвай жду результативную ничью"

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев дал комментарий перед матчем 3-го тура группы А между нашей национальной командой и Уругваем (25 июня, 17-00) на чемпионате мира-2018.

- Ничья устраивает обе команды. Важно подготовиться к следующему матчу, чтобы поднять уровень настроя, потому что это последняя игра, которая будет предшествовать 1/8 финала. Надо проверить всё, что предстоит продемонстрировать в будущем.

- Суарес и Кавани нам не страшны?

- Наша команда в первых двух матчах показала хорошую игру в обороне - четыре защитника и два опорных хавбека. Они прекрасно противостояли наскокам соперника. Мы также боялись Салаха - лучшего из лучших, но Игнашевич, Жирков и иже с ними показали, как мы умеем играть, когда четко готовимся к таким соперникам.

- Кто удобнее для России - Испания или Португалия?

- Думаю, что Португалия. Это более прогнозируемая команда, там есть один великий Роналду и все с ним рядом. Испания с четко выстроенной командной игрой, которая лишает эмоционального всплеска. Играть без мяча очень сложно, они не дают владеть снарядом. Как правило, команды, играющие против Испании, постоянно обороняются, они выхолащивают нервную и физическую энергию у соперника. Против Португалии важно определиться, как опекать Роналду в штрафной площади и быть внимательным на стандартных положениях.

- Надо ли менять состав, чтобы избежать травм и дисквалификаций?

- Должны играть лучшие. Пусть пропускают матч те, у кого есть медицинские противопоказания. Тот же Головин "висящий" на карточке, если получит вторую, лишит нас возможности решать задачу в 18 финала. Но это все прогнозы, а делать искусственные вещи, менять состав, лишать футболистов игровой практики - это неправильно. Сыграв сегодня, у нас достаточно времени, чтобы восстановиться к следующему матчу.

- Какой будет итоговый счет?

- Будет результативная ничья. (Арман МКРТЧЯН)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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