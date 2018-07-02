Борис Игнатьев: "В 1/4 финала ЧМ с хорватами будет непросто, но их можно победить"

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что национальная команда может обыграть Хорватию в четвертьфинале чемпионата мира. Однако, по его словам, сделать это будет непросто.

– Если сравнивать сборные Испании и Хорватии, то с точки зрения реализации командной игры у испанцев есть преимущество. Но мы их обыграли, – цитирует "РИА Новости" Игнатьева. – Испании не хватило людей в атаке, было мало игроков, которые проявили свои умения в штрафной площади, откуда забиваются голы. Мы можем играть с хорватами и можем их побеждать. Это будет непросто, игра будет носить совсем другой характер, чем матч с испанцами.

В игре с испанцами сборная России правильно выбрала тактику, выстояла, игроки были заряжены идеями тренеров и достигли высокого уровня дисциплины. За это команде нужно поаплодировать. В четвертьфинале нужно больше играть в атаку, ну и сделать все, чтобы хорваты не забили. Свои варианты у чужих ворот у сборной России появятся.

Хорваты прошли датчан в 1/8 финала только потому, что бог был к ним благосклонен. В игре с датчанами они не были той командой, которая выиграла группу. Уровень мотивации в плей-офф запределен, и как показывает практика, из-за этого не все получается у игроков. Дальше большие мастера под таким давлением теряют свое лицо, игровое умение, и так было в случае с хорватами. Многие игроки затерялись на поле, но и датчане выглядели очень хорошо.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)