Борис Игнатьев: "Шансы против Испании есть - она безалаберно играет в обороне"

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев - о матче 1/8 финала ЧМ-2018, в котором наша национальная команда сегодня встретится в Лужниках с Испанией (17.00 по Москве).

- У вас есть оптимизм перед игрой с испанцами? - вопрос Игнатьеву.

- Есть - в рамках дозволенного. Он базируется на том, что мы показали на чемпионате мира, и на том, что сегодня у нашей команды, наверное, больше желания и стремления. Россияне не добивались того, чего испанцы. В этом есть небольшое преимущество. С точки зрения футбольных дел, здесь преимущество у соперника: и по подбору исполнителей, и по выстроенной командной игре. Но мы уже не раз убеждались на этом ЧМ, что не всегда побеждают те, кто считается фаворитом. На этом и держится мой оптимизм.

- В группе испанцы смогли выиграть только у Ирана. Удивлены?

- У этой сборной есть четко обозначенные проблемы. Да, налицо хорошо отлаженные командные действия, доведенные до автоматизма - даже я бы сказал до некоего футбольного хулиганства. Испанцы упиваются своим преимуществом, но только до того момента, пока забиваются мячи. При этом мы убедились, что они безалаберно, без четкой игровой дисциплины действуют в обороне. Голы, которые испанцы пропускают, производная того, что они играют сами по себе, не чувствуется руководящей руки.

- За три матча в створ ворот "Красной фурии" нанесено шесть ударов и забито пять мячей.

- Важно, чтобы удар был подготовлен и нанесен с той дистанции, откуда проще поразить цель. Если мы поймаем кураж и не будем, как в последней игре с Уругваем задумчиво посматривать на бутсы соперников и настороженно относиться к большим мастерам, если проявим футбольную наглость, как в двух первых матчах, с открытым забралом и трезвой головой – то шансы повышаются. У нас хорошее физическое состояние, от этого можно отталкиваться. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)