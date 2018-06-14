Борис Игнатьев: "Сборная России получит положительные эмоции после того, что ей пришлось выслушать за последнюю неделю"

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев после матча-открытия чемпионата мира-2018 нашей национальной команды против Саудовской Аравии (5:0) на чемпионате мира дал комментарий "СЭ".

- Люди играют ради таких побед, ради таких эмоций, - заявил Игнатьев. - У меня сейчас чувства радости и достоинства за нашу сборную.

- Что вам больше всего понравилось в игре?

- Мне запомнилась, конечно, победа. Запомнилось хорошее функциональное состояние, быстрое принятие решений, игра в обороне, отличное действие Игнашевича, быстрый переход из обороны в атаку, стремление играть до конца. И конечно, запомнились голы тех, кто сидел в резерве. Здесь надо отметить наш тренерский штаб, который угадали с этими заменами. Головина нельзя забывать , который провел великолепный матч. Ну и Черышева надо отметить. Он человек, которого практически не видели и который показал, что знает как себя преподносить не только в рамках командной игры, но и, проявляя свое игровое мышление, не боясь брать на себя игру в штрафной площади.

- Головин после такой игры готов уехать в Европу?

- Конечно, готов, давно. Важно, на каком уровне, какая команда. У него всё для этого есть, хорошая скорость, дриблинг, умение брать игру на себя, хороший удар. Он умеет действовать не только в середине поля, но и в штрафной площади.

- Игра Смолова вам понравилась?

- Не сказал бы, что он был незаметен. У него КПД было невысокое, но объем работы хороший, много двигался, много открывался. Главное для форварда, чем он должен напоминать, это как раз голы и конкретные действия у ворот соперника. Это тем, чем отличился сегодня Дзюба от Смолова.

- После убедительной победы футболисты могут почувствовать, что всё уже сделано?

- Я думаю, наоборот после того, что им пришлось выслушать в последнюю неделю перед ЧМ, сейчас они получат положительные эмоции в преддверии игры с Египтом. Чувство уверенности, значимости самих себя поможет им лучше оценить свою силу на турнире. (Арман МКРТЧЯН)