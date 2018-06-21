Борис Игнатьев: "Головин пойдет путем Аршавина"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью "СЭ" сравнил лидеров двух сборных России – Андрея Аршавина из команды-2008 и Александра Головина из нынешней.

– Аршавин, конечно, был более эффектным и эффективным, – отметил Игнатьев. – Но могу с уверенностью сказать, что Головин тоже способен так играть – это дело времени. Думаю, что Головин пойдет путем Аршавина – увидим его в одной из больших команд. И услышим еще много разговоров – стоит ли уходить Александру и куда ему нужно идти. Как в свое время рассуждали и об Аршавине.

Сегодня исполнилось 10 лет со дня матча 1/4 финала Евро-2008, в котором наша команда обыграла Голландию в дополнительное время (3:1) и вышла в полуфинал. (Игорь НОВИКОВ)

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