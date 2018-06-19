Борис Игнатьев: "Дзюба в матче с Египтом играл как центровой в баскетболе"

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев после матча команды против Египта (3:1) выделил игру нападающего Артема Дзюбы. По его словам, форвард не только забил гол, но и помогал партнерам.

- Если разбирать игру Артема в деталях, то он сделал большое дело для команды, а не только забил красивый гол, - приводит "Р-Спорт" слова Игнатьева. - Дзюба создавал глубину атаки, вынуждал защитников сборной Египта сбрасывать мячи в те зоны, где были наши игроки. Сборная России выиграла почти все подборы, что очень важно. И за это Дзюбе нужно отдать должное. Он играл как центровой в баскетболе, который получал мячи, укрывал их, навязывал борьбу и выдавливал защитников. Артем заслужил отличную оценку за игру.

Игровая готовность Салаха оставляла желать лучшего, у него было много технического брака, несвойственных ему ошибок. Он не вышел на свой уровень, не выполнил привычный объем скоростной работы. Нужно отдать должное нашей обороне. Не знаю, как Салах сыграл бы, окажись в лучшей форме, но сегодня ему не дали себя проявить Юрий Жирков и Сергей Игнашевич.