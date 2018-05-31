Борис Игнатьев: "Две команды решали разные задачи, они находятся в разном физическом состоянии"

Бывший главный тренер национальной команды Борис Игнатьев считает, что сборные России и Австрии подошли в разных игровых кондициях к товарищескому матчу. В среду россияне на выезде уступили со счетом 0:1.

– Две команды решали разные задачи, они находятся в разном физическом состоянии. Наша команда под тяжелыми нагрузками, а австрийцы на свежести, им эта игра ничего не дает, они уйдут сейчас в отпуск, – цитирует ТАСС Игнатьева. – А мы за оставшиеся две недели наберем нужные кондиции.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты