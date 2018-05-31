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Борис Игнатьев: "Две команды решали разные задачи, они находятся в разном физическом состоянии"


Бывший главный тренер национальной команды Борис Игнатьев считает, что сборные России и Австрии подошли в разных игровых кондициях к товарищескому матчу. В среду россияне на выезде уступили со счетом 0:1.

– Две команды решали разные задачи, они находятся в разном физическом состоянии. Наша команда под тяжелыми нагрузками, а австрийцы на свежести, им эта игра ничего не дает, они уйдут сейчас в отпуск, – цитирует ТАСС Игнатьева. – А мы за оставшиеся две недели наберем нужные кондиции. 

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Австрия - Россия

 

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https://worldcup2018.tass.ru/articles/5250519

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