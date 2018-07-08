Борис Игнатьев: "Достойной замены Игнашевичу пока не просматривается"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил позитивное влияние Сергея Игнашевича на игру Ильи Кутепова на чемпионате мира. Специалист сожалеет о том, что 38-летний игрок обороны решил уйти из футбола.

Игнашевич объявил о завершении карьеры после матча 1/4 финала ЧМ-2018, в котором сборная России уступил Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти).

– Нужно отдать должное стремлению Сергея помочь сборной, его мужеству. Он не позволил в себе усомниться, был в себе уверен, – цитирует "Р-Спорт" Игнатьева. – Понимаете, у него же могло не получиться выступить на хорошем уровне в силу возрастных особенностей, но он о себе не думал, готовился, думал о команде, о том, чтобы мы выступили достойно. Отдаю ему должное за его физическую форму, за футбольный разум, за стремление помочь. Он сделал для молодых игроков очень много, рядом с ним совсем иначе выглядел Кутепов.

Жаль, что он уходит. К сожалению, достойной замены у нас пока не просматривается.

Игнашевич выступал за сборную России с 2002 по 2018 год. За это время он забил в составе национальной команды 8 мячей.

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