Бора Милутинович: "Дзюба в Европе? Важно понимать, насколько это интересно ему самому"

Известный тренер Бора Милутинович считает, что приличный возраст может отпугнуть потенциальных покупателей от идеи приобретения нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы. В августе форварду сине-бело-голубых исполнится 30 лет.

– Возраст может стать серьезной преградой, но интерес со стороны не самых больших клубов Англии или Германии к Дзюбе вполне возможен, – цитируют "Известия" Милутиновича. – Но важно понимать, насколько это интересно самому футболисту. Он играет в такой амбициозной команде, как "Зенит", и наверняка имеет хороший контракт. Главное, чтобы Дзюба сам хотел рискнуть от этого отказаться. А в игровом плане он со своими физическими данными и лидерскими качествами мог бы пригодиться клубам Европы.

На чемпионате мира-2018 Дзюба провел в составе сборной России пять матчей, забив 3 мяча и сделав 2 голевые передачи.

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