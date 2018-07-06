Большинство россиян верит в победу сборной России над Хорватией в 1/4 финала чемпионата мира-2018​, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 56 процентов надеются на победу россиян, 10 процентов считают, что игра завершится ничьей. 15 процентов думают, что победят хорваты, а еще 19 процентов затруднились ответить.

65 процентов респондентов планируют следить за ходом игры дома или на работе, 1,6 процента – в фан-зоне, 1 процент – в кафе или баре, а на стадионе в Сочи – 0,4 процента. Меньше трети участников опроса (29 процентов) вообще не будут смотреть игру, а еще 3 процента затруднились ответить.

Опрос был проведен 4 июля среди россиян в возрасте от 18 лет путем телефонных интервью. Были опрошены 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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