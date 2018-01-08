Большинство новых спортивных объектов в "Лужниках" сдадут к ЧМ-2018

Большую часть спортивных объектов на территории "Лужников" сдадут в эксплуатацию к чемпионату мира-2018, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. Сейчас на территории спорткомплекса находится около 45 объектов.

- В этом году новые спортивные объекты появятся на "Лужниках". Всего там сейчас в стадии стройки, проектирования или реконструкции находятся порядка 45 объектов, - сказал Хуснуллин.

"Лужники" примут четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая матч открытия Россия - Саудовская Аравия, встречу 1/8 финала, полуфинал и финал.