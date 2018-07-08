Больше Черышева за один турнир забивал только Саленко

Полузащитник сборной России Денис Черышев забил четыре гола в пяти матчах ЧМ-2018. Только один отечественный футболист отличался на одном турнире чаще – в 1994 году Олег Саленко забил шесть голов. При этом пять из них он провел в одной игре – против Камеруна (6:1). По четыре мяча в советской истории забивали четыре игрока. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты сборных СССР/России, забившие больше трех голов на одном ЧМ