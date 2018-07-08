Больше Черышева за один турнир забивал только Саленко

Полузащитник сборной России Денис Черышев забил четыре гола в пяти матчах ЧМ-2018. Только один отечественный футболист отличался на одном турнире чаще – в 1994 году Олег Саленко забил шесть голов. При этом пять из них он провел в одной игре – против Камеруна (6:1). По четыре мяча в советской истории забивали четыре игрока. (Кирилл БУРДАКОВ)
Футболисты сборных СССР/России, забившие больше трех голов на одном ЧМ
|
Игрок
|
Год
|
Матчи
|
Голы
|
Олег САЛЕНКО
|
1994
|
3
|
6
|
Валерий ПОРКУЯН
|
1966
|
3
|
4
|
Валентин ИВАНОВ
|
1962
|
4
|
4
|
Анатолий БЫШОВЕЦ
|
1970
|
4
|
4
|
Игорь БЕЛАНОВ
|
1986
|
4
|
4
|
Денис ЧЕРЫШЕВ
|
2018
|
5
|
4