01:36 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Больше Черышева за один турнир забивал только Саленко


Полузащитник сборной России Денис Черышев забил четыре гола в пяти матчах ЧМ-2018. Только один отечественный футболист отличался на одном турнире чаще – в 1994 году Олег Саленко забил шесть голов. При этом пять из них он провел в одной игре – против Камеруна (6:1). По четыре мяча в советской истории забивали четыре игрока. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты сборных СССР/России, забившие больше трех голов на одном ЧМ

Игрок

Год

Матчи

Голы

Олег САЛЕНКО

1994

3

6

Валерий ПОРКУЯН

1966

3

4

Валентин ИВАНОВ

1962

4

4

Анатолий БЫШОВЕЦ

1970

4

4

Игорь БЕЛАНОВ

1986

4

4

Денис ЧЕРЫШЕВ

2018

5

4

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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