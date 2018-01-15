Больше 3 миллионов билетов запрошено на чемпионат мира в ходе второго этапа продаж

Более трех миллионов заявок на билеты на матчи чемпионата мира-2018 поступило в ходе второго этапа продаж, информирует пресс-служба ФИФА. Отмечается, что с 5 декабря уже запрошено 3 141 163 билета.

Напомним, что первый период второго этапа завершится 31 января. Во время этого периода болельщики могут подать заявки на приобретение билетов на все матчи, кроме матча открытия и финала. Если количество заявок превысит число свободных мест, билеты по заявкам будут распределяться путем случайной жеребьевки.

Второй период второго этапа пройдет с 13 марта по 3 апреля. В это время билеты, которые не были распределены ранее, будут продаваться в порядке живой очереди на сайте ФИФА.