Боливия обыграла Чили

Сборная Боливии обыграла Чили в отборочном матче чемпионата мира-2018 - 1:0. Единственный гол в этой встрече на счету форварда "Боливара" Хуана Арсе с пенальти.

Отметим, боливийцы досрочно прекратили борьбу за путевку на Мундиаль. Команда в этом отборе набирала очки только на своем поле. Чилийцы остаются среди претендентов на выход в финальную часть и идут в таблице четвертыми.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

Боливия - Чили - 1:0 (0:0)

Гол: Арсе, 59 - с пенальти (1:0).

Боливия: Лампе, Ральдес, Вальверде (Кандиа, 73), Сентено, Бехарано, Флорес, Кампос (Чумасеро, 66), Эскобар (Альварес, 46), Хустиниано, Арсе, Морено.

Чили: Браво, Исла, Медель, П.Диас, Видаль (Валенсия, 80), Босежур, Сильва, М.Диас (Вальдивия, 66), Эрнандес, Санчес, Варгас (Паредес, 63).

Предупреждения: Кампос, 19. Босежур, 20. Хустиниано, 45. Чумасеро, 70.

Удаление: Чумасеро (Боливия), 90.

Судья: Рольдан (Колумбия).

5 сентября. Ла-Пас. Стадион "Hernando Siles".