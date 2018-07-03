Болельщиков, закидавших яйцами игроков сборной Кореи, не накажут

Корейская футбольная ассоциация (KFA) не станет наказывать болельщиков, которые бросали яйца в игроков национальной команды в аэропорту Инчхон по возвращении с чемпионата мира.

- Бросание яиц по закону считается нападением, - цитирует Reuters сотрудника полиции аэропорта. - Однако нарушитель не может быть привлечен к ответственности за подобное преступление без заявления пострадавшей стороны. KFA не стала выдвигать обвинения.



Корейцы на чемпионате мира не смогли выйти из группы.

Сборную Кореи закидали яйцами по прилете домой