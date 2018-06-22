Болельщиков сборной Швейцарии сегодня будут досматривать с пристрастием. Причина - флаги

Болельщиков сборной Швейцарии перед сегодняшним матчем групповой стадии чемпионата мира с командой Сербии будут досматривать с пристрастием, сообщает телеграм канал "Мутко против". Причиной тому являются флаги.

В составе швейцарцев выступают 9 выходцев из Косово. Организаторы турнира беспокоятся, что болельщики пронесут на стадион флаги этой непризнанной республики, что может вызвать конфликты с фанатами сборной Сербии.

Сообщается, что стюарды не могут отнять флаги. Их задачей является убедить фанатов оставить их в камере хранения.

Сборная Швейцарии выступает в группе E. Ей предстоит встретиться с командами Сербии (22 июня, Калининград) и Коста-Рики (27 июня, Нижний Новгород).

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