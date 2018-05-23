Болельщиков ЧМ-2018 до "Казань-Арены" будут бесплатно доставлять 15 шаттлов

В Казани во время чемпионата мира-2018 будут курсировать 15 шаттлов. На них болельщики смогут бесплатно доехать до стадиона "Казань Арена", сообщает kzn.ru. Курсировать они будут с интервалом в 3 минуты.

"Казань Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Франция - Австралия (16 июня), Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня) и Корея - Германия (27 июня). Также на стадионе состоятся игра 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).

Полный календарь чемпионата мира по футболу