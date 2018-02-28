Болельщики забронировали около 67 тысяч билетов на поезда во время ЧМ-2018

Генеральный директор, председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров сказал, что компания на период чемпионата мира 2018 года планирует бесплатно перевезти более 440 тысяч пассажиров. По его словам, на данный момент забронировано более 67 тысяч билетов.

- Будут запущены более 700 дополнительных поездов для бесплатной перевозки пассажиров (во время ЧМ-2018. - Прим. "СЭ"), - цитирует ТАСС Белозерова. - Мы планируем перевезти бесплатно более 440 тысяч пассажиров. На сегодняшний момент могу сказать, что уже забронировано более 67 тысяч билетов. Соответственно будем использовать новые поезда, двухэтажные "Стрижи", "Ласточки".

Гендиректор перевозчика отметил, что персонал компании продолжает дополнительное обучение в рамках подготовки к мировому первенству.

Напомним, бронирование бесплатных билетов для болельщиков, которые собираются посетить матчи чемпионата мира-2018, открылось в конце октября 2017 года. Заявку на получение билета можно оставить на сайте "Транспортной дирекции-2018". Для получения бесплатного билета между городами-организаторами турнира, нужно иметь билет на матч и паспорт болельщика. При выполнении этих условий нужно создать личный кабинет на сайте tickets.transport2018.com, указав номер билета на матч. После регистрации на портале и выбора маршрута болельщик получит письмо с посадочным купоном на указанную при регистрации электронную почту.

Матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.