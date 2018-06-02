Болельщики за три минуты раскупили 3 миллиона футболок сборной Нигерии

В преддверии чемпионата мира-2018 активным спросом у болельщиков пользуются домашняя и выездная варианты формы сборной Нигерии. По информации Goal, за три минуты после старта онлайн-предзаказа поклонники "суперорлов" заказали 3 миллиона футболок.

Отмечается, что в Лондоне в преддверии товарищеского матча между африканской сборной и Англией, который состоится 2 июня, у центрального магазина технического спонсора нигерийцев образовалась очередь. В одном из крупнейших городов государства, Лагосе, повышенным спросом пользуется и неофициальная копия формы.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Нигерии в группе D сыграет с Хорватией, Исландией и Аргентиной.

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