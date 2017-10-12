Болельщики высоко оценили новые трибуны стадиона в Екатеринбурге

Президент Союза болельщиков "Урала" Владимир Перетягин отметил, что болельщики высоко оценили новые трибуны, установленные на стадионе в Екатеринбурге к чемпионату мира-2018. Готовность арены оценивается примерно в 90 процентов.

– Это была наша первая экскурсия на реконструируемый стадион, впечатления положительные. Мы были только на временных трибунах, зашли на самый верх, обзор отличный, – приводит ТАСС слова Перетягина. - Был вопрос по отсутствию поручней, но они будут установлены.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.