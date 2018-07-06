Болельщики во время ЧМ-2018 скупают книги Булгакова и Пушкина

Чемпионат мира-2018 в России неожиданно резко поднял интерес к русской классической литературе, сообщает "Рен ТВ". Ее продажи в Москве выросли на 30 процентов. И тут постарались, скорее всего, иностранные болельщики.

Самая популярная у них книга "Мастер и Маргарита", по которой можно изучать центр Москвы. Кроме того, иностранцев заинтриговали типично русские страсти "Евгения Онегина", "Анны Карениной" и "доктора Живаго". И конечно, они пытаются понять загадочную русскую душу на примере "Идиота".