Болельщики в Гайд-парке отметили гол Триппьера пивным салютом на 10 000 долларов

Болельщики, собравшиеся в среду в лондонском Гайд-парке, чтобы поболеть за сборную Англии в полуфинале чемпионата мира против Хорватии, отметили первый гол, который забил на 5-й минуте Киран Триппьер, пивным салютом на 10 000 долларов. Об этом сообщает в своем Твиттере репортер ESPN Даррен Ровелл. При этом ESPN уточняет, что в Гайд-парке собралось не менее 30 000 болельщиков.

England fans in Hyde Park waste about $10,000 in beer on team’s first goal against Croatia pic.twitter.com/lfCxGZfqNW – Darren Rovell (@darrenrovell) 11 июля 2018 г. Over 30,000 fans in London's Hyde Park celebrate Kieran Trippier's stunning free-kick! pic.twitter.com/vW9FL1ezuv – ESPN FC (@ESPNFC) 11 июля 2018 г.

