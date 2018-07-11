21:38 11 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Болельщики в Гайд-парке отметили гол Триппьера пивным салютом на 10 000 долларов


Болельщики, собравшиеся в среду в лондонском Гайд-парке, чтобы поболеть за сборную Англии в полуфинале чемпионата мира против Хорватии, отметили первый гол, который забил на 5-й минуте Киран Триппьер, пивным салютом на 10 000 долларов. Об этом сообщает в своем Твиттере репортер ESPN Даррен Ровелл. При этом ESPN уточняет, что в Гайд-парке собралось не менее 30 000 болельщиков.


 

Хорватия - Англия

 

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