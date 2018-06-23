Болельщики Уругвая на дне: им наливают пиво прямо из шланга и продают по 1 евро за литр. Фото

Болельщики России и Уругвая устроили паломничество к культовому бару "На Дне" в Самаре. Там продают на руки пиво по цене 75 рублей (1 евро) за литр, плюс 8 рублей за пакет, крышки для бутылки бесплатно. Пиво наливают прямо из шланга.

"На Дне". Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

Правда, полиция следит за тем, чтобы фанаты не пили на улице и ругают тех, кто открывает и пьет на месте. Там же можно приобрести соленую рыбу – закуску. Сотрудники проявляют чувство юмора. Чего стоит плакат "тары ваааще нет" или надпись (банка 3 литра плюс авоська без пива).

"На Дне". Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

"На Дне". Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

В бар огромная очередь. Скорее всего, в день матча ЧМ-2018 тут будет столпотворение – если, конечно, продажу пива не закроют. (Дмитрий СИМОНОВ)

"На Дне". Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

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"На Дне". Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

"На Дне". Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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