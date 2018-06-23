18:00 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Болельщики Уругвая на дне: им наливают пиво прямо из шланга и продают по 1 евро за литр. Фото

"На Дне". Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ" "На Дне". Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ" "На Дне". Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ" "На Дне". Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ" "На Дне". Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ" "На Дне". Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
"На Дне". Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

Болельщики России и Уругвая устроили паломничество к культовому бару "На Дне" в Самаре. Там продают на руки пиво по цене 75 рублей (1 евро) за литр, плюс 8 рублей за пакет, крышки для бутылки бесплатно. Пиво наливают прямо из шланга.

"На Дне". Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
"На Дне". Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

Правда, полиция следит за тем, чтобы фанаты не пили на улице и ругают тех, кто открывает и пьет на месте. Там же можно приобрести соленую рыбу – закуску. Сотрудники проявляют чувство юмора. Чего стоит плакат "тары ваааще нет" или надпись (банка 3 литра плюс авоська без пива).

"На Дне". Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
"На Дне". Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
"На Дне". Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
"На Дне". Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

В бар огромная очередь. Скорее всего, в день матча ЧМ-2018 тут будет столпотворение – если, конечно, продажу пива не закроют. (Дмитрий СИМОНОВ)

"На Дне". Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
"На Дне". Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

"На Дне". Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
"На Дне". Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
"На Дне". Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
"На Дне". Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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