Болельщики стран-участниц ЧМ-2018 "отдали честь" Дзюбе

Сборная России на официальном YouTube-канале опубликовала ролик, в котором болельщики из разных стран выполняют воинское приветствие – оно адресовано форварду национальной команды Артему Дзюбе. В матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0) главный тренер сборной Станислав Черчесов "отдал честь" своему игроку, забившему меньше чем через 2 минуты после выхода на замену. В игре с Египтом (3:1) Дзюба после второго гола на турнире вернул "должок", таким же образом поблагодарив тренера, который выпустил его на поле в стартовом составе.

Сегодня, 25 июня, сборная России в Самаре сыграет с Уругваем в заключительном матче группового турнира ЧМ-2018. В этой встрече определится, какая из команд займет первое место в группе A. Для этого россиянам достаточно не проиграть.

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ