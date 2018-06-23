17:44 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Болельщики сборных России и Уругвая и журналисты остались без багажа после перелета Москва – Самара


Неприятности пассажиров рейсов из московского аэропорта "Домодедово" в Самару продолжились после перелета в место назначения. Утром люди были вынуждены около двух часов провести в ожидании регистрации у стоек компании S7 – ее нельзя было провести из-за компьютерного сбоя.

Днем, после приземления в Самаре двух самолетов, примерно половина пассажиров не получила свой багаж. Как объяснили сотрудники аэропорта "Курумоч", людям теперь придется ждать, когда авиаперевозчик доставит чемоданы – не исключено, это произойдет только завтра.

Среди тех, кто не получил свой багаж – прилетевшие на понедельничный матч чемпионата мира-2018 Уругвай - Россия болельщики двух сборных, а также съемочная группа Первого канала.

Коллапс в "Домодедове". Из-за сбоя задержится вылет самолетов. Фото //
Домодедово: "Аэропорт работает, задержка рейсов только у компании S7" // 
Авиакомпания S7: "Сбой не только в Домодедове, но и в других аэропортах. Не работает система регистрации пассажиров" //
В аэропорту "Домодедово" возобновлена регистрация пассажиров

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Уругвай
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