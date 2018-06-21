Болельщики сборной Швейцарии добрались до Калининграда на тракторе

Болельщики сборной Швейцарии приехали в Россию на тракторе, сообщается на их персональном сайте. 8 июня трое фанатов выехали из Швейцарии в Калининград на транспортном средстве, скорость которого составляет 30 километров в час.

В Россию они приехали, чтобы посмотреть матч чемпионата мира-2018 между сборными Швейцарии и Сербии, который состоится 22 июня в Калининграде.

Сборная Швейцарии выступает в группе E. Швейцарцы сыграли вничью со сборной Бразилии (1:1) в первом матче группового этапа. Им предстоит встретиться с командами Сербии (22 июня, Калининград) и Коста-Рики (27 июня, Нижний Новгород).

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