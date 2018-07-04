Болельщики сборной России обыграли Германию на Красной площади

Болельщики сборных России и Германии сыграли товарищеский матч на Красной площади, сообщает ТАСС. Победу с разгромным счетом 7:2 отпраздновали россияне.

Матч прошел на временном футбольном поле около ГУМа. В составе обеих команд вышли как обычные болельщики, так и бывшие профессионалы: за немцев сыграл Кевин Кураньи, за россиян – Дмитрий Сенников и Руслан Пименов.

- Для меня большая честь быть приглашенным на этот матч, - заявил перед началом встречи чрезвычайный и полномочный посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич-Зеерхаузен. - Россия проводит прекрасный чемпионат мира, и эта игра - она мирная. Футбол - это игра, которая объединяет народы, сближает людей.

Напомним, что сборная Германии не вышла из своей группы, заняв последнее место. Россияне же пробились в 1/4 финала, где встретятся с Хорватией (7 июля, Сочи).

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)