Болельщики сборной Марокко в Париже массово отпраздновали выход на ЧМ-2018. Видео

Болельщики сборной Марокко устроили массовые празднования по случаю выхода команды на чемпионат мира-2018 в Париже. Марокканцы в субботу вечером заполнили центральные улицы столицы Франции.
Напомним, сборная Марокко оформила выход на ЧМ-2018 в последнем туре отбора, обыграв Кот-д'Ивуар (2:0). Команда вышла в финальную часть впервые с 1998 года.
Отметим, на данный момент известны 26 участников турнира. Ранее на ЧМ-2018 попали: Россия (хозяйка), Англия, Бельгия, Бразилия, Германия, Иран, Испания, Корея, Мексика, Саудовская Аравия, Япония, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко и Тунис.
🇲🇦 🎉 Scènes de liesse à Marrakech comme à Paris après la qualification du Maroc pour la Coupe du monde 2018 pic.twitter.com/gt69RkfzIV– L'ÉQUIPE (@lequipe) 11 ноября 2017 г.
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