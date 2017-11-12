Болельщики сборной Марокко устроили беспорядки в Брюсселе

Несколько сотен марокканцев устроили беспорядки в Брюсселе. Это произошло по случаю выхода сборной Марокко на чемпионат мира-2018 в России.

Участники беспорядков били витрины и подожгли по меньшей мере один автомобиль. Полиция была вынуждена применить водометы для разгона хулиганов. В результате действий футбольных болельщиков ранения получили трое полицейских и один прохожий.

Напомним, что сборная Марокко в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 победила Кот-д`Ивуар со счетом 2:0 и выиграла группу C. Таким образом, марокканцы вышли на мировое первенство впервые с 1998 года.