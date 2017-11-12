10:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Болельщики сборной Марокко устроили беспорядки в Брюсселе

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Несколько сотен марокканцев устроили беспорядки в Брюсселе. Это произошло по случаю выхода сборной Марокко на чемпионат мира-2018 в России.

Участники беспорядков били витрины и подожгли по меньшей мере один автомобиль. Полиция была вынуждена применить водометы для разгона хулиганов. В результате действий футбольных болельщиков ранения получили трое полицейских и один прохожий.

Напомним, что сборная Марокко в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 победила Кот-д`Ивуар со счетом 2:0 и выиграла группу C. Таким образом, марокканцы вышли на мировое первенство впервые с 1998 года.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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zvovs

баламошка--А почему? Да потому что это их дом.--10:57------------------------------------------------------ Они везде взрываются, в целом приз за неадекватность берут они.

11:24

баламошка

Так они у себя дома, что хотят, то и делают. Арабы, вон, взрывают Францию и Германию. А почему? Да потому что это их дом.

10:57

warning_CSKA_is_here

ничего нового просто, арабы - твари, которых надо на место ставить, но кому в гейропе этим заниматься?

10:27