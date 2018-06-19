Болельщики сборной Марокко: "Спасибо, Россия!". Видео

Болельщики сборной Марокко, прилетевшие в Москву на матч своей команды против Португалии, благодарят Россию за теплый прием. Они собрались в центре столицы и скандируют "Спасибо, Россия!"
200 марокканцев орут: "Спасибо, Россия!"– Yaro Susov (@yarosuso) 19 июня 2018 г.
Просто офигеть! pic.twitter.com/azZNMnxmLe
Сборная Марокко выступает в группе B. Ей предстоит встретиться с командами Португалии (20 июня, Москва, "Лужники") и Испании (25 июня, Калининград).
Португалия - Марокко: чемпионат мира-2018, 20 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 15.00 (время московское) //
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