Болельщики сборной Марокко: "Спасибо, Россия!". Видео

Болельщики сборной Марокко, прилетевшие в Москву на матч своей команды против Португалии, благодарят Россию за теплый прием. Они собрались в центре столицы и скандируют "Спасибо, Россия!"

Сборная Марокко выступает в группе B. Ей предстоит встретиться с командами Португалии (20 июня, Москва, "Лужники") и Испании (25 июня, Калининград).

Португалия - Марокко: чемпионат мира-2018, 20 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 15.00 (время московское) //

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