Болельщики сборной Испании - Пике: "Уходи"

Защитника "Барселоны" и сборной Испании Жерара Пике освистали на тренировке национальной команды, которая проходила в Мадриде. Фанаты призвали уйти футболиста, который, по их мнению, регулярно портит атмосферу в коллективе своими высказываниями в СМИ и социальных сетях.

Напомним, что Пике ранее заявлял, что он готов уйти из сборной Испании из-за давления со стороны общественности и некоторых членов Королевской федерации футбола Испании (RFEF). В воскресенье в Каталонии проходил референдум о независимости от Испании. Он был признан незаконным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией. Пике является сторонником отделения Каталонии от Испании.