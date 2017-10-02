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21:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Болельщики сборной Испании - Пике: "Уходи"

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Защитника "Барселоны" и сборной Испании Жерара Пике освистали на тренировке национальной команды, которая проходила в Мадриде. Фанаты призвали уйти футболиста, который, по их мнению, регулярно портит атмосферу в коллективе своими высказываниями в СМИ и социальных сетях.

Напомним, что Пике ранее заявлял, что он готов уйти из сборной Испании из-за давления со стороны общественности и некоторых членов Королевской федерации футбола Испании (RFEF). В воскресенье в Каталонии проходил референдум о независимости от Испании. Он был признан незаконным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией. Пике является сторонником отделения Каталонии от Испании.

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Материалы других СМИ
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П_о_в_а_р

Убирайся с нашей ветки!!! кричали болельщики

21:35