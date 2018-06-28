Болельщики сборной Исландии не продадут подаренную "Ниву" и поедут на ней на родину

Болельщики сборной Исландии Гретар Йонссон и Кристбьорн Кьяртанссон, выигравшие автомобиль "Нива" перед чемпионатом мира, не собираются продавать машину. Любители футбола, несмотря на вылет своей команды с турнира, решили задержаться в Ростове-на-Дону.

– Мы отправимся на ней домой, – цитирует ТАСС Йонссона. – Не планируем продавать машину. Она в хорошем состоянии.

Исландцы в группе D заняли четвертое место в группе, набрав 1 очко. На старте турнира они сыграли вничью с Аргентиной (1:1), после чего поочередно уступили Нигерии (0:2) и Хорватии (1:2).

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