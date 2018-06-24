23:52 24 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Болельщики сборной Ирана не дают спать Криштиану Роналду. Видео


Болельщики сборной Ирана громко шумят возле отеля Саранска, где остановилась сборная Португалии, сообщает B24PT. На шум фанатов выглянул капитан португальской сборной Криштиану Роналду. Форвард погрозил болельщикам пальцем и изобразил жест, намекающий, что он хочет поспать.

Матч Иран - Португалия состоится 25 июня на стадионе "Мордовия Арена", начало - в 21.00 по московскому времени. Иранцы в случае победы выйдут в 1/8 финала, португальцам для попадания в плей-офф достаточно ничьей. 

Иран - Португалия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское) //
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