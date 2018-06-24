Болельщики сборной Ирана не дают спать Криштиану Роналду. Видео

Болельщики сборной Ирана громко шумят возле отеля Саранска, где остановилась сборная Португалии, сообщает B24PT. На шум фанатов выглянул капитан португальской сборной Криштиану Роналду. Форвард погрозил болельщикам пальцем и изобразил жест, намекающий, что он хочет поспать.

Ronaldo foi à janela pedir aos iranianos para o deixarem dormir em paz 💤



🎥 @RTP1 pic.twitter.com/UtYxZBbJF3 – B24 🇵🇹 (@B24PT) 24 июня 2018 г.

Матч Иран - Португалия состоится 25 июня на стадионе "Мордовия Арена", начало - в 21.00 по московскому времени. Иранцы в случае победы выйдут в 1/8 финала, португальцам для попадания в плей-офф достаточно ничьей.

Иран - Португалия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское) //

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