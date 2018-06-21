23:51 21 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Болельщики сборной Хорватии ликуют после победы над Аргентиной. Фото


Болельщики сборной Хорватии празднуют победу своей национальной команды над Аргентиной в матче группового этапа чемпионата мира (3:0). Хорваты досрочно вышли в плей-офф турнира.

- Сегодня - их вечер! Браво, Хорватия! - сообщается в официальном Твиттере чемпионата мира-2018.

Сборная Хорватии выступает в группе D. Ей предстоит встретиться со сборной Исландии (26 июня, Ростов).

Аргентина - Хорватия

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь.

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