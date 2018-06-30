Болельщики сборной Германии сдают билеты на матчи плей-офф ЧМ-2018

После вылета сборной Германии с чемпионата мира болельщики из этой страны раньше запланированного улетают из России и сдают билеты на матчи плей-офф турнира. Их можно купить на сайте ФИФА.

Рейсы из Москвы в немецкие города на эти выходные переполнены. Это связывают с тем, что команда Йоахима Лева досрочно покинула мировое первенство, заняв последнее место в группе F. Германия на ЧМ-2018 проиграла Мексике (0:1) и Корее (0:2), а также одержала волевую победу над Швецией (2:1).

Как отмечает источник, об отъезде немецких болельщиков также можно судить, исходя из данных на сайте ФИФА. По состоянию на утро субботы, 30 июня, в продаже есть билеты первой категории на игру 1/8 финала между сборными Швеции и Швейцарии. Скандинавы заняли в группе F первое место, на которое рассчитывали болельщики сборной Германии перед началом турнира.

"Платформа перепродажи билетов ФИФА открыта до 15 июля, советуем болельщикам следить за поступлением билетов, – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ФИФА. – Что касается количества билетов, которые будут возвращены болельщиками той или иной команды, то нам сложно давать здесь какие-то прогнозы".

Отмечается, что согласно официальным правилам возврата и аннулирования билетов, их нельзя обменять или вернуть. В том случае, если болельщик не может посетить матч, купленный билет можно выставить на продажу, но только на официальной платформе ФИФА. Это связано с желанием организации избежать распространения подделок, а также с целью обеспечения безопасности на играх. Каждая заявка на перепродажу или передачу ФИФА рассматривает в индивидуальном порядке.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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