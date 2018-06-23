23:38 23 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Болельщики сборной Германии ликуют. Фото


Болельщики сборной Германии радуются победе своей команды в матче группового этапа чемпионата мира над Швецией (2:1). Встреча проходила на сочинском стадионе "Фишт", решающий гол на 95-й минуте забил полузащитник Тони Кроос.

Реакция болельщиков, смотревших матч в Берлин, - сообщает официальный Твиттер чемпионата мира.

Сборная Германии выступает в группе F. Ей предстоит сыграть против Кореи (27 июня, Казань).

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