Болельщики сборной Германии ликуют. Фото

Болельщики сборной Германии радуются победе своей команды в матче группового этапа чемпионата мира над Швецией (2:1). Встреча проходила на сочинском стадионе "Фишт", решающий гол на 95-й минуте забил полузащитник Тони Кроос.

- Реакция болельщиков, смотревших матч в Берлин, - сообщает официальный Твиттер чемпионата мира.