Болельщики сборной Германии ликуют. Фото

Болельщики сборной Германии радуются победе своей команды в матче группового этапа чемпионата мира над Швецией (2:1). Встреча проходила на сочинском стадионе "Фишт", решающий гол на 95-й минуте забил полузащитник Тони Кроос.
- Реакция болельщиков, смотревших матч в Берлин, - сообщает официальный Твиттер чемпионата мира.
Реакция болельщиков, смотревших матч в Берлине 🇩🇪🙌🙌🙌#GERSWE pic.twitter.com/n518VHyRjO– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 23 июня 2018 г.
Сборная Германии выступает в группе F. Ей предстоит сыграть против Кореи (27 июня, Казань).