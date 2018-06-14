Болельщики Саудовской Аравии развлекаются около "Лужников"

Болельщики сборной Саудовской Аравии уже начали подтягиваться к "Лужникам", где пройдет матч открытия чемпионата мира между саудовцами и Россией. Встреча начнется сегодня в 18.00 по московскому времени.

Видео с болельщиками из Саудовской Аравии появилось в официальном Твиттере сборной команды.

Напомним, в группе А сборным Саудовской Аравии и России также предстоит сыграть с командами Уругвая и Египта.

Россия – Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча - 14 июня в 18.00 по московскому времени. Москва, "Лужники"

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