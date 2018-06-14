Болельщики Саудовской Аравии развлекаются около "Лужников"

Болельщики сборной Саудовской Аравии уже начали подтягиваться к "Лужникам", где пройдет матч открытия чемпионата мира между саудовцами и Россией. Встреча начнется сегодня в 18.00 по московскому времени.
Видео с болельщиками из Саудовской Аравии появилось в официальном Твиттере сборной команды.
Напомним, в группе А сборным Саудовской Аравии и России также предстоит сыграть с командами Уругвая и Египта.
📹 | الأجواء خارج ملعب المباراة.. 😍#معاك_يالأخضر 🇸🇦💚#WorldCup2018#Green_falcons#RUSKSA pic.twitter.com/x5loKhuoC0– المنتخب السعودي (@SaudiNT) 14 июня 2018 г.
Россия – Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча - 14 июня в 18.00 по московскому времени. Москва, "Лужники"
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